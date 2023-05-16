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16 мая, 01:58

В РФС сообщили о переносе матча бывших футболистов «Спартака» и «Крыльев Советов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил о переносе матча Лиги легенд между бывшими футболистами «Спартака» и «Крыльев Советов».

«Мы провели рабочую встречу с руководством региона, клуба и арены. Коллеги попросили перенести матч легенд «Крыльев Советов» и «Спартака» на конец лета. Кроме того, матч в Волгограде высоко поднял организационную планку для Самарской области. Мы с уважением отнеслись к позиции региона», — приводит ТАСС слова Терешина.

Игра между ветеранами «Спартака» и «Крыльев Советов» должна была состояться 2 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17754241
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