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Сегодня, 14:48

В Риге Сперцяна просматривал «Ювентус», Тикнизяна — «Лацио»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Эдуард Сперцян.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали футболистов РПЛ и сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна в ходе отборочного матча Евро-2024 с Латвией, который состоялся в четверг, 12 октября, в Риге.

По нашим данным, за 23-летним полузащитником «Краснодара» следили представители «Ювентуса» и одной из команд немецкой бундеслиги, за 24-летним хавбеком «Локомотива» — селекционеры «Лацио» и клуба из нижней половины таблицы серии А.

Отметим, что встреча обоим игрокам не удалась: Сперцян запомнился только одним ударом со штрафного в угол, где находился вратарь, Тикнизян — единственной острой подачей с фланга. Гости уступили аутсайдеру группы D со счетом 0:2, причем второй мяч пропустили в большинстве после удаления у хозяев. Для Латвии эта победа стала первой в нынешнем цикле в шести матчах.

Наяир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по хоккею
ФК Лацио
ФК Ювентус
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