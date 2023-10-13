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Сегодня, 14:24

Клинтон Нжи: «Москва — один из лучших городов в мире. Мэр делает хорошую работу»

Нжи отметил работу Собянина на посту мэра Москвы
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий сборной Камеруна и экс-нападающий «Динамо» Клинтон Нжи в разговоре с «СЭ» рассказал, что считает Москву очень хорошим городом для жизни.

«Москва намного лучше, чем Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается. Тут все очень развито, хорошая инфраструктура. Тот же Сивас — просто небольшая деревня в Турции. Москва для меня один из лучших городов в мире! Мэр Москвы делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», — сказал Нжи «СЭ».

За «Динамо» нападающий играл с 2019 по 2022 год. Камерунский футболист за 3 сезона провел 66 матчей, отличившись 6 раз.

Клинтон Нжи
ФК Динамо (Москва)
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