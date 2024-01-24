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Сегодня, 14:52

В «Ростове» не стали комментировать возможность подписания контракта с Глушаковым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отказался комментировать возможность подписания контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Есть ли вероятность, что с Глушаковым будет подписан контракт? Пока не готов комментировать», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее 36-летний Глушаков сообщил, что поедет на второй сбор «Ростова». В середине января полузащитник прошел медосмотр в команде и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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