В «Ростове» не стали комментировать возможность подписания контракта с Глушаковым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отказался комментировать возможность подписания контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Есть ли вероятность, что с Глушаковым будет подписан контракт? Пока не готов комментировать», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее 36-летний Глушаков сообщил, что поедет на второй сбор «Ростова». В середине января полузащитник прошел медосмотр в команде и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.