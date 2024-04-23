В «Ростове» сообщили о продлении контракта с Песьяковым

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в ближайшее время продлит контракт с командой, сообщил спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

Действующее соглашение 35-летнего вратаря рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Сергея все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды. Как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги», — цитирует Рыскина РИА «Новости».

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за команду 24 матча во всех турнирах, пропустил 35 мячей и 7 раз отыграл на ноль.

В матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) Песьякова заменили после двух пропущенных мячей перед пробитием пенальти, назначенного в ворота ростовчан. После игры стало известно, что причиной замены стало повреждение голкипера.