В «Сочи» разъяснили ситуацию с возможным уходом Нобоа: «Нет ничего конкретного»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника клуба Кристиана Нобоа.

Ранее сообщалось, что Нобоа в это трансферное окно может вернуться в «Эмелек», воспитанником которого является.

«Я думаю, что надо чуть набраться терпения. Как будет что-то конкретное, так мы скажем. Пока ничего комментировать нет смысла. Нет ничего конкретного», — сказал Рубашко «СЭ».

Нобоа с 2007 года играет в России. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

В этом сезоне 38-летний эквадорский полузащитник сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.