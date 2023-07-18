Гендиректор «Спартака»: «Думаю, что трансфера Эраковича не будет»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможных трансферах этим летом. Он также прокомментировал ситуацию со срывом покупки защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

— Мы работаем по трансферному рынку, мы не считаем, что эта тема закрыта. Но нет смысла покупать кого-то, кто не является усилением. Если будут варианты с усилением, будут трансферы. Если нет, будем играть так.

— Было много информации в СМИ. И Абаскаль на открытой тренировке сам сказал, что ждет двух футболистов или одного в оборону. Скорее всего речь идет о Рожерио и Санчесе? Действительно ли в отношении Санчеса есть некий аукцион, кто даст больше. И собирается ли «Спартак» в нем участвовать?

— Что касается конкретных фамилий, то еще раз повторю, что их нет смысла называть. Пока ничего не подписано. Я уверяю, что у нас в шорт-листе больше одного футболиста. Есть план A, план B и план C. Он еще меняется, потому что некоторые футболисты отваливаются. Мы работаем по рынку. Мы стараемся все возможности использовать, а дальше посмотрим, удастся ли кого-то привести.

— «Зенит» украл Эраковича у вас?

— Я бы воздержался от таких формулировок. Мы — «Спартак», мы хотим, чтобы у нас играли игроки, которые хотят играть в «Спартаке». Если кто-то хочет играть в «Зените», пожалуйста, Adios!

— Здесь все зависело от желания игрока или «Зенита»?

— Я не хочу вдаваться в детали. Мне кажется, много факторов сыграло роль. Мы продолжаем работу и не останавливаемся.

— Правда ли, что трансфер был согласован, был согласован личный контракт, но некие обстоятельства и обязательства от «Црвены» перед «Газпромом» сыграли роль?

— Не знаю, какие обязательства «Црвены Звезды» перед «Газпромом». Я не видел их контакта. Поэтому не комментирую их взаимоотношения.

— Как закончились отношения по трансферу Эраковича?

— На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Я думаю, что этого трансфера не будет.

— Вам позвонил агент или об этом сказали в клубе? Какая была причина того, что трансфер сорвался?

— Детали переговоров я бы не хотел раскрывать.

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Црвены Звезды». Позже стало известно, что «Зенит» предложил более выгодный контракт и близок к трансферу себра.

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