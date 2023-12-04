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Сегодня, 08:48

В «Спартаке» прокомментировали скандал с участием Абаскаля и Бериши

Виктория Кравченко
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» поделился мнением по поводу скандала в матче 17-го тура РПЛ с участием главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши. Встреча проходила в Грозном и завершилась победой хозяев — 2:1.

В матче, который прошел 3 декабря, Абаскаль получил красную карточку за толчок полузащитника грозненцев Бернарда Бериши. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

В сообщении говорится, что хавбек грозненского клуба побежал праздновать первый гол в ворота «Спартака» к тренерской скамейке красно-белых.

«Он сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперед, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумленный тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо. Почему ВАР не подсказал Кукуляку, с чего все началось, — загадка», — говорится в сообщении.

С 16 очками «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 27 баллами находится на седьмой строчке.

Источник: https://spartak.com/
Бернард Бериша
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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