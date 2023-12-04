Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Мележиков — об удалении Абаскаля: «Теперь ему сложнее будет спрашивать с игроков за их эмоции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» отреагировал на удаление главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Беришу надо было удалять за такой перфоманс! Во всяком случае в правилах похожая трактовка есть! Но судья, вероятно, не решился этого сделать.
Реакция и поведение Абаскаля? Ему теперь сложнее будет спрашивать с игроков за их эмоции во время игры. Сложно удержаться, чтоб не влезть в потасовку, тем более в своей технической зоне, но тренеру нужно было быть более выдержанным! Хотя, возможно, это была его попытка взбодрить, разозлить команду на поле, и он, вероятно, не ожидал такого жесткого наказания», — сказал Мележиков «СЭ».

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
Обсудить
Читайте также
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья для призывников
«Разговоры о важном» 4 декабря — тема и программа занятия
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Бюджет «Спартака» на ближайшие три года — 7-8 миллиардов рублей
Алаев объяснил, почему ЦСКА и «Ростов» не поменялись кругами и сыграли в Москве в декабре
Орлов об игре Дзюбы против «Зенита»: «Был очень полезен, отдал пас, выигрывал борьбу»
Орлов о фоле Пиняева на Клаудиньо: «Хорошо, что травму не нанес! Хотя бил умышленно»
Орлов — о поражении «Зенита» от «Локо»: «Питерцы подумали, что вот-вот додавят москвичей. Появился академизм в их игре»
У «Зенита» не возникло проблем с вылетом из Москвы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Спартаке» прокомментировали скандал с участием Абаскаля и Бериши

Алаев о матче ЦСКА — «Ростов»: «Считаю, лучше было бы перенести игру. Но у РПЛ нет такого права»