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Сегодня, 15:19

В «Спартаке» рассказали о сроках принятия решения по возрождению второй команды

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о сроках принятия решения по возрождению второй команды.

— Правда, что руководство склоняется к отказу от возрождения «Спартака-2»?

— Решение о возрождении «Спартака-2» еще окончательно не принято. Все зависит от деталей той реформы, которые примут сейчас в ФНЛ. Я думаю, что мы примем это решение ближе к лету. Летом понимания будет больше.

23 мая 2022 года «Спартак» на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды. В клубе это объяснили сокращением бюджета и финансовыми сложностями.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. На протяжении семи сезонов команда выступала в первой лиге. Лучшим ее достижением стало пятое место в сезоне-2015/16.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
Дмитрий Зеленов
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