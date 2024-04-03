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3 апреля, 23:49

В «Спартаке» рассказали, сыграет ли Промес в этом сезоне

Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал, сыграет ли полузащитник Квинси Промес в за красно-белых в этом сезоне.

— Очень надеюсь, но есть много причин, почему это может не произойти. Некорректно комментировать наши с ним контрактные взаимоотношения. Естественно, мы недовольны, что в силу обстоятельств Квинси не с командой. Он мог бы помочь в этих матчах. Мы занимаемся юридическим процессом. По условиям контракта, если он не с командой, он не получает зарплату. Конкретные санкции могут быть применены, но на данный момент мы занимаемся юридическим процессом.

— Согласны, что эта ситуация бьет по имиджу клуба? Почему не разорвали контракт с Промесом?

— Не знаю, насколько вы прогружены в условия контракта. На данный момент у нас нет необходимости в этом. В любом случае, у него истекает контракт. Дальше будет понятно, что мы будем делать. Эта история — сложная, неприятная. Она возникла не сейчас. На данный момент сложно с этим что-то сделать. Для меня Квинси всегда будет оставаться легендой клуба и важным футболистом. Не хочу ставить точку.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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