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3 апреля, 23:56

Зобнин: «На атаке сказывается отсутствие Промеса»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о низкой результативности красно-белых после рестарта чемпионата.

«На атаке, конечно, сказывается отсутствие Промеса. Сказывается ли оно на Зиньковском? Этот груз на нем не висит точно. Я его знаю, он хороший футболист. Тяжело противостоять «Зениту». Но нужно смотреть только на себя и набирать очки со всеми командами. Быть не шестым или седьмыми, а повыше. Меня радует, что у нас играют русские ребята. Наши ребята получше, без обид для питерских. В перспективе у «Спартака» хорошее будущее», — сказал Зобнин.

Ранее «Спартак» проиграл «Зениту» в первом полуфинальном матче Кубка России со счетом 1:2.

В середине марта 32-летний полузащитник красно-белых Квинси Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
Роман Зобнин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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