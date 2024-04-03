3 апреля, 23:04
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение исполнительным директором РПЛ.
3 апреля стало известно, что Мележиков стал исполнительным директором РПЛ.
— Будете отвечать за календарь?
— В том числе.
— «Спартак» может рассчитывать на благосклонность?
— Я свои личные предпочтения засуну теперь глубоко-глубоко. Теперь я должен быть равно приближен ко всем клубам РПЛ, — сказал Мележиков.
С 2021 по 2023 годы Мележиков работал генеральным директором «Спартака». До этого он занимал должность директора по безопасности.