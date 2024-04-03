Мележиков — о работе в РПЛ после «Спартака»: «Свои личные предпочтения засуну глубоко-глубоко»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение исполнительным директором РПЛ.

3 апреля стало известно, что Мележиков стал исполнительным директором РПЛ.

— Будете отвечать за календарь?

— В том числе.

— «Спартак» может рассчитывать на благосклонность?

— Я свои личные предпочтения засуну теперь глубоко-глубоко. Теперь я должен быть равно приближен ко всем клубам РПЛ, — сказал Мележиков.

С 2021 по 2023 годы Мележиков работал генеральным директором «Спартака». До этого он занимал должность директора по безопасности.