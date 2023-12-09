В «Спартаке» заявили, что контракт с Промесом автоматически пока не продлился

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос об автоматическом продлении контракта на год с нападающим Квинси Промесом. Нынешний контракт 31-летним нападающим рассчитан до лета 2024 года.

«У него есть такая опция. Она связана с количеством матчей. Ничего нового не произошло. На данный момент опция автоматического продления контракта не активизировалась у Промеса», — сказал Малышев.

Промес в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.

«Спартак» после 18-го тура в РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.