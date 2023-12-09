Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:48

Малышев — о возможном назначении Рибалты: «Спартак» — большой клуб, мы имеем право встречаться с разными людьми»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о возможной смене спортивного директора команды. Ранее в числе кандидатов назывался экс-спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта.

«Если будут какие-то решения, то обязательно сообщим. Я тоже видел кадры, что Рибалту встречает сотрудник «Спартака». На данный момент мы не комментируем слухи. Мы большой клуб, имеем право встречаться с разными известными людьми. Никаких решений еще не принято. Мы встречаемся с иностранными и отечественными специалистами. Если встречались с Рибалтой, значит, был повод для общения», — сказал Малышев.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Хавьер Рибалта
1
Обсудить
Читайте также
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тренер «Спартака» Слишкович: «Крылья» были демотивированы, они не понимали, как вернуться в игру»

В «Спартаке» заявили, что контракт с Промесом автоматически пока не продлился