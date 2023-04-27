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Сегодня, 17:28

В «Урале» отреагировали на информацию о подписании предварительного соглашения с португальцем Кики

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о заключении предварительного соглашения с защитником португальской «Визелы» Кики.

Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

«У нас идет чемпионат. Никакие трансферы не обсуждаем, даже разговаривать про них не хочу. Идет сезон, у нас сложное положение. Мы готовимся к играм. Когда закончится чемпионат, тогда все будет», — сказал Иванов «СЭ».

28-летний Кики — капитан «Визелы», его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 португалец провел 28 матчей за свою команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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