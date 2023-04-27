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Сегодня, 17:19

В «Урале» заявили, что Газинский выбыл до конца сезона

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Газинский (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о состоянии полузащитника Юрия Газинского.

«Юрий Газинский закончил этот чемпионат. Ждем его в следующем сезоне», — сказал Иванов «СЭ».

Газинский получил травму плечевого сустава в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2), который состоялся 15 апреля. 24 апреля пресс-служба «Урала» сообщила, что хавбек успешно перенес операцию на плече.

В текущем сезоне РПЛ 33-летний россиянин принял участие в 20 матчах «Урала» во всех турнирах, на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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