Петрович высказался о возвращении пива на стадионы

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович высказался о возвращении пива на стадионы.

«В Москве я не видел много пьющих людей, но за ее пределами встречал много таковых. Когда они начинают пить, просто не могут остановиться. Я видел, как русские пьют в Марбелье и Анталье — просто так они не угомонятся, раз уж начали. Но это касается не только русских, англичане в отпусках тоже пьют как сумасшедшие. Например, в Голландии можно. Что касается проблем, только на днях матч остановили из-за брошенного в судью стакана с пивом. Но в той же Германии никогда таких проблем не было. Там люди вместе выпивают, общаются, потом вместе идут на стадион даже на дерби. Нужно ли возвращать пиво на российские стадионы? Нужно, если люди этого хотят. Если возникнут какие-то инциденты, матч можно остановить, наложить санкции», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.