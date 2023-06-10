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Сегодня, 11:59

В «Урале» рассказали о будущем Шатова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника екатеринбуржцев Олега Шатова.

«Шатов сейчас проходит восстановление. Дай бог, чтобы все у него получилось! Если выздоровеет, будет продолжать играть. Не выздоровеет — сам будет принимать решение. Это нужно спрашивать у Олега. Считаю, что он не закончил свою карьеру и может еще играть. Будет ли он с нами в новом сезоне, зависит от его восстановления», — приводит слова Иванова Sport24.

32-летний Шатов не выходил на поле с ноября прошлого года из-за полученной травмы.

В минувшем сезоне «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-10-v-urale-rasskazali-o-budushchem-olega-shatova
Олег Шатов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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