Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:59

В «Урале» заявили, что не хотят расставаться с Сиссе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Ибраима Сиссе.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний гвинеец может покинуть клуб зимой из-за частых травм.

«Я не знаю ничего об уходе Сиссе. Он тренируется, хорошо выглядит. Мы точно не хотим с ним расставаться», — сказал Иванов «СЭ».

В этом сезоне Сиссе провел 13 матчей и не совершил ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Контракт с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета 2024 года.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
Читайте также
Медведев сыграет против Хуркача в 1/4 финала Australian Open 24 января
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит»
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Тикнизян в «Зените» — шок и огромный риск для всех. Кроме «Локомотива»
Полузащитник «Урала» Сиссе может покинуть клуб зимой
ЦСКА и «Рубин» рассматривали кандидатуру полузащитника из Хорватии
Мещеряков — о возможном уходе Тикнизяна: «Каждый человек — кузнец своего счастья»
Шапи-Сулейманов активировал опцию автоматического выкупа из «Краснодара»
Стал известен срок будущего контракта Тикнизяна с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Полузащитник «Урала» Сиссе может покинуть клуб зимой

Владимир Гранат: «Мне импонирует игра «Спартака» при Абаскале»