В «Урале» заявили, что не хотят расставаться с Сиссе

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Ибраима Сиссе.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний гвинеец может покинуть клуб зимой из-за частых травм.

«Я не знаю ничего об уходе Сиссе. Он тренируется, хорошо выглядит. Мы точно не хотим с ним расставаться», — сказал Иванов «СЭ».

В этом сезоне Сиссе провел 13 матчей и не совершил ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Контракт с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета 2024 года.