В «Зените» назвали слухами информацию о желании Вендела покинуть клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании хавбека Вендела перейти во «Фламенго».

Ранее об этом сообщал журналист Radio Manchete Андре Луис. По информации источника, игрок обратился к своему агенту со словами: «Я хочу играть за «Фламенго». Убедите русских. Я хочу трансфер прямо сейчас».

«Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Полузащитник выступает за петербуржцев с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 16 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

После 18 туров сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.