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Сегодня, 10:45

Мирзов — о Кононове: «Он всегда развивается. 22 часа в день сидит перед телевизором и анализирует футбол»

Константин Белов
Корреспондент
Олег Кононов и Резиуан Мирзов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством главного тренера Олега Кононова в «Арсенале» и «Спартаке».

«Он один из тех специалистов, который понимает игру, не боится играть в атакующем стиле. Уверен, 22 часа в день он сидит перед телевизором и анализирует футбол. Он всегда развивается, что-то смотрит, придумывает новые методы и тактики. Конечно, у него был неудачный отрезок в карьере. Но уверен, что он вернется более сильным и будет добиваться результата с хорошей командой. Я работал со многими тренерами, но таких, как Кононов, можно пересчитать по пальцам. Таким же был Руй Витория. Подобных специалистов, которые ставят атакующий и интересный футбол, очень мало в России», — сказал Мирзов «СЭ».

Кононов тренировал Мирзова в тульском «Арсенале» осенью 2017 года и в «Спартаке» во второй половине 2019 года. Мирзов под руководством Кононова провел 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова

Резиуан Мирзов
Футбол
Олег Кононов
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