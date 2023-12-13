Сегодня, 10:45
Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством главного тренера Олега Кононова в «Арсенале» и «Спартаке».
«Он один из тех специалистов, который понимает игру, не боится играть в атакующем стиле. Уверен, 22 часа в день он сидит перед телевизором и анализирует футбол. Он всегда развивается, что-то смотрит, придумывает новые методы и тактики. Конечно, у него был неудачный отрезок в карьере. Но уверен, что он вернется более сильным и будет добиваться результата с хорошей командой. Я работал со многими тренерами, но таких, как Кононов, можно пересчитать по пальцам. Таким же был Руй Витория. Подобных специалистов, которые ставят атакующий и интересный футбол, очень мало в России», — сказал Мирзов «СЭ».
Кононов тренировал Мирзова в тульском «Арсенале» осенью 2017 года и в «Спартаке» во второй половине 2019 года. Мирзов под руководством Кононова провел 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.