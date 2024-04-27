Непомнящий: «Тюкавин все больше и больше мужает, с каждым сезоном он только прибавляет»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Тюкавин все больше и больше мужает, с каждым сезоном он только прибавляет. В нем есть немало интересных качеств. Он очень умело использует свою скорость, быстроту принятия решений и также хорошо взаимодействует с партнерами. Поэтому он на данный момент и лучший по системе «гол+пас» в чемпионате России.

Константин прибавляет, у него положительная динамика развития. С возрастом у него появится еще больше уверенности в своих силах, но пока ему еще есть куда расти. Мне очень нравится, как Тюкавин развивается. Он вполне достойно себя ведет на поле и вне его. На его лице всегда улыбка, видно, что игра приносит ему большое удовольствие», — цитирует Legalbet Непомнящего.

В этом сезоне 21-летний россиянин забил 14 голов и сделал 9 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.