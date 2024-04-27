Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:08

Непомнящий: «Тюкавин все больше и больше мужает, с каждым сезоном он только прибавляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Тюкавин все больше и больше мужает, с каждым сезоном он только прибавляет. В нем есть немало интересных качеств. Он очень умело использует свою скорость, быстроту принятия решений и также хорошо взаимодействует с партнерами. Поэтому он на данный момент и лучший по системе «гол+пас» в чемпионате России.

Константин прибавляет, у него положительная динамика развития. С возрастом у него появится еще больше уверенности в своих силах, но пока ему еще есть куда расти. Мне очень нравится, как Тюкавин развивается. Он вполне достойно себя ведет на поле и вне его. На его лице всегда улыбка, видно, что игра приносит ему большое удовольствие», — цитирует Legalbet Непомнящего.

В этом сезоне 21-летний россиянин забил 14 голов и сделал 9 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.

Источник: https://legalbet.ru/news/nepomnyashij-tyukavin-vsyo-bolshe-i-bolshe-muzhaet-s/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
«Аталанта» Миранчука стала соперником «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Во Франции задержан подросток, планировавший теракт на Олимпиаде
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
РФС придумал, что делать со сборной: будет 10 товарищеских матчей в год, коммерческий турнир и возвращение только к ЧМ-2030
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Булыкин считает «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ

Гуренко: «Джикия может выйти в основе вместо Дуарте»