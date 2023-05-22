Сегодня, 15:13
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий раскритиковал судейство арбитра Сергея Карасева в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:2).
— Вы заговорили о судействе. Какие у вас претензии к Карасеву?
— Я говорю о том, что поведение Соболева повлияло на качество судейства Карасева. Он вовремя не пресек неправильное поведение спартаковца.
— С удалением Роши вы тоже не согласны?
— И это тоже, конечно.
— А если говорить об игровых моментах, были неправильные решения бригады арбитров?
— Все началось с того, что Соболев стал провоцировать Рошу. Это было еще в середине игры, до эксцессов, приведших к удалению. Карасеву надо было осадить футболиста, и тогда все, может быть, пошло бы по-другому. Плюс два пенальти в ворота ЦСКА, один из которых назначали, а второй нет, вызывают у меня большие сомнения, — цитирует Непомнящего «Евро-футбол».
На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.