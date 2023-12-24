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Сегодня, 13:50

Валерий Овчинников назвал российского тренера, который мог бы возглавить «Спартак»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» отметил, что наставник «Пари НН» Сергей Юран мог бы тренировать «Спартак».

— «Спартак» оставил Абаскаля. Логичное решение руководства клуба?

— Представьте себе такую картину. Абаскаль каждое утро открывает свой контракт, читает, и у него по щеке катится скупая мужская слеза. Он его закрывает и идет на работу. Другой бы на его месте уже сбежал, а испанец молодец, держится.

— Это почему же сбежал бы?

— Ну давление же нешуточное. Все кричат, призывают к отставке. Но надо отдать должное молодому специалисту. Нервная система железная. Непробиваемый! Он знает, за что бьется в этой стране.

— Какие перспективы у «Спартака»? Отставание от «Краснодара» — 8 очков.

— Ха-ха. Где найти эти 8 очков? Как закопать «Краснодар» на эти 8 очков? Да еще и «Зенит» — на 6. Вы думаете, «Спартак» будет один побеждать, а соперники курить в сторонке? Этот отрыв в 8 очков — на всю оставшуюся жизнь...

— Думаете, при испанце красно-белых продолжит штормить?

— Ну все же идет от его характера, от его метаний, решений. Все же отражается на команде. Где он, кстати, был, когда «Спартак» в последнем туре крупно победил «Крылья»?

— Не на тренерской скамейке.

— Вот! Далековато от игроков, да? От него не исходило биополя. (Смеется.)

— Почти все тренеры вашего поколения почему-то выступают против иностранных тренеров в клубах РПЛ...

— Да я вообще к заморским специалистам отношусь скептически... Если бы российским тренерам давали работать так, как Абаскалю, думаю, многие из них остались бы на своих постах. Но наших за малейшие просчеты увольняют, а иностранцев не трогают.

-Хорошо. А кто бы из российских специалистов мог бы сейчас тренировать «Спартак»?

— Если брать людей со спартаковским прошлым, то Юран. Почему нет? «Пари НН» играет непривлекательно? А что это значит? Вы сравните его ресурсы и состав у Абаскаля. Небо и земля!

Полностью интервью Овчинникова читайте на сайте «СЭ»

Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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