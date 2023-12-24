Валерий Овчинников: «При переходе на систему «осень-весна» нам обещали построить манежи. Где они?»

Бывший тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» заявил, что не видит ни одного плюса в системе «осень-весна».

— О чем подумали, когда увидели матч ЦСКА — «Ростов» на заснеженном поле?

— (Смеется.) Карпина прорвало, конечно, после игры (во флеш-интервью после финального свистка главный тренер «Ростова» задался вопросом: «Какой дебил принял решение играть? Какой идиот?» — Прим. «СЭ»).

— Вы его понимаете?

— Если бы Валерий Георгич выиграл, то, возможно, так бы не выражался. А так... В России неожиданно в декабре выпал снег... К этому надо быть готовым.

— То есть вы не видите катастрофы в том, что матч состоялся?

— Когда мы переходили на систему «осень-весна», нам же обещали построить футбольные манежи? Видимо, забыли построить. Обещали, что летом мы будем участвовать в коммерческих турнирах. Так? До сих пор деньги собираем... Я же помню все те разговоры, и что мы получили?

— Что?

— Поля с подогревом есть, теперь нужны устройства для ловли снега. (Смеется.)

— Крыши.

— Да, «Зенит» построил стадион с крышей.

— Неужели нет ни одного плюса в том, что мы перешли на «осень-весну»?

— А какой плюс? Вот объясните мне. Ну чего мы добились в еврокубках при новом формате?

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