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20 марта, 17:02

Вендел, Клаудиньо и Сперцян возглавляют топ самых дорогих игроков РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ.

Самым дорогим футболистом чемпионата России является полузащитник «Зенита» Вендел, стоимость которого составляет 22 миллиона евро.

26-летний бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.

В топ-5 вошли его одноклубник Клаудиньо (18 миллионов евро), Эдуард Сперцян (18) и Матвей Сафонов (18) из «Краснодара», а также защитник «Зенита» Дуглас Сантос (15).

Дуглас Сантос
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Зенит
17
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