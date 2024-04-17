Венесуэльский нападающий «Сочи» не исключил возможное получение паспорта РФ

Венесуэльский нападающий «Сочи» Серхио Кордова ответил на вопрос «СЭ» о возможном получении российского гражданства.

«Я еще не думал об этом. Я здесь до мая, а потом не знаю, как все сложится. Может быть, если я останусь надолго, то смогу это сделать, но пока я спокоен на этот счет», — сказал Кордова «СЭ».

Соглашение с турецким «Аланьяспором» предполагает аренду до конца этого сезона с возможностью выкупа при выполнении определенных условий.

За свою карьеру Кордова выступал в «Аугсбурге», «Каракасе» и клубах МЛС — «Ванкувере» и «Реал Солт-Лейк».