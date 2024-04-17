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Сегодня, 13:14

Агент Роши назвал защитника ЦСКА одним из лучших в европейском футболе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли в комментарии для «СЭ» высказался о попадании бразильца в топ-10 центральных защитников по игре на втором этаже.

Ранее CIES Football Observatory выпустили исследование о топ-10 центральных защитников по игре на втором этаже в период с апреля 2023 года по март 2024. Лучшим стал футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роша занял девятое место.

«Виллиан уже во второй раз попадает в топ-10 защитников мирового футбола по игре на втором этаже. На данный момент Виллиан является одним из ведущих игроков РПЛ, а также одним из лучших центральных защитников в европейском футболе. И это не просто мои слова, это то, о чем говорит статистика. Помимо того, что Роша очень силен на втором этаже, он хорош в обороне. Виллиан умный футболист, который хорошо читает игру и может также сыграть важную роль в атаке», — сказал Кампеделли «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 28 матчах клуба во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результитавную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Роши в 7 миллионов евро.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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