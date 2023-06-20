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Сегодня, 17:26

Вьештица назвал Семака топ-тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший сербский защитник «Зенита» Милан Вьештица высказал мнение о навыках главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

«Конечно, Семак — топ-тренер, если он столько раз выигрывал чемпионство. Он молодец! Дай бог, чтобы так продолжал. В дальнейшей карьере желаю ему всего хорошего», — приводит слова Вьештица Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Петербургская команда набрала 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58 очков). Третье место занял «Спартак» (54 очка).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-20-vyeshtitsa-semak-top-trener-day-bog-chtoby-tak-prodolzhal
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Милан Вьештица
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