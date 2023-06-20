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Сегодня, 17:17

«Сочи» объявил о подписании словенского полузащитника Крамарича

Футболист Мартин Крамарич.
Мартин Крамарич перешел в «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
Telegram Дзен

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Мартин Крамарич стал игроком «Сочи», информирует официальный Telegram-канал российского клуба 20 июня.

25-летний словенский футболист перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать за сочинцев под 7-м номером. Последним клубом вингера был «Браво» из Словении.

В сезоне-2022/23 Крамарич провел 32 матча за «Браво», забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.

Футболист выступал за молодежную сборную Словении, у него один матч за вторую сборную страны. Он дважды становился чемпионом Словении в составе «Марибора».

Источник: https://t.me/Sochipfc/12233
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Мартин Крамарич
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