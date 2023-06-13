Пономарев о решении Карраскаля остаться в ЦСКА: «Где еще он найдет такую халяву?»

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на решение полузащитника Хорхе Карраскаля остаться в московском клубе.

25-летний колумбиец заявил об этом после победы армейцев над «Краснодаром» в финале FONBET Кубка России.

«Решил и решил. Куда ему деваться? Где он еще такую халяву найдет? Все время деньги получает, на лавке сидит — тоже получает. На Западе обязательно надо вкалывать, чтобы хоть что-то зарабатывать. А тут в запасе... Федотов правильно сделал, что посадил его на лавку. Дурака стал валять. Тоже мне, выдающаяся личность! Он потерял все, что имел. А восстановиться ему будет очень трудно. Нужно много работать. Правильно, что его усадили в запас. Но жалко, что продолжает большие деньги получать», — приводит Betonmobile слова Пономарева.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за красно-синих во всех турнирах.