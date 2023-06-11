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Сегодня, 13:23

Ветерана «Спартака» Гаврилова выпишут из больницы 14 июня

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал «СЭ» о состоянии ветерана команды Юрия Гаврилова после операции.

«Сейчас проходит процесс восстановления от операции. Разговаривал с врачом, говорят, что через три дня уже должны выписать. Ориентировочно — 14 июня. Проблемы с речью остаются, не все сразу. Главное, что нет ухудшений. Это уже хорошо», — сказал Хаджи «СЭ».

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы. Также на его счету 10 голов в 46 матчах за сборную СССР.

Юрий Гаврилов (футбол)
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ФК Спартак (Москва)
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