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Сегодня, 22:34

Бальбуэна и Карраскаль не сыграют за «Динамо» в матче против «Пари НН»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что защитник Фабиан Бальбуэна и полузащитник Хорхе Карраскаль не примут участия в матче 8-го тура РПЛ с «Пари НН» из-за позднего возвращения с игр национальных сборных.

«Бальбуэна и Карраскаль играют в ночь на среду. Потом им предстоит отправиться обратно, а это лететь 24 часа, возможно, больше. Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре. Приедут в пятницу, будут готовиться к «Краснодару», — приводит ТАСС слова Лички.

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 7 туров. С «Пари НН» бело-голубые сыграют 15 сентября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 32-летний Бальбуэна принял участие в 6 матчах за «Динамо» в РПЛ и отметился 1 результативной передачей. На счету 25-летнего Карраскаля 1 игра в чемпионате России.

Источник: https://tass.ru/sport/18719455
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
Фабиан Бальбуэна
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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