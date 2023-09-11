Бальбуэна и Карраскаль не сыграют за «Динамо» в матче против «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что защитник Фабиан Бальбуэна и полузащитник Хорхе Карраскаль не примут участия в матче 8-го тура РПЛ с «Пари НН» из-за позднего возвращения с игр национальных сборных.

«Бальбуэна и Карраскаль играют в ночь на среду. Потом им предстоит отправиться обратно, а это лететь 24 часа, возможно, больше. Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре. Приедут в пятницу, будут готовиться к «Краснодару», — приводит ТАСС слова Лички.

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 7 туров. С «Пари НН» бело-голубые сыграют 15 сентября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 32-летний Бальбуэна принял участие в 6 матчах за «Динамо» в РПЛ и отметился 1 результативной передачей. На счету 25-летнего Карраскаля 1 игра в чемпионате России.