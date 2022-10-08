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Сегодня, 18:08

Вилков — о назначении Казарцева на матч «Спартака»: «Вряд ли он будет испытывать дополнительное давление»

Мария Гусева

Бывший российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал назначение Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Вряд ли он будет испытывать дополнительное давление. Конечно, волнительно после длительного перерыва судить команду, против которой ошибся в столь громком деле и после этого не судил долго, еще и Еськов пострадал из-за этой игры, — цитирует Metaratings.ru Вилкова. — Думаю, Казарцев уже в таком возрасте и имеет такой опыт, что справится с волнением и ажиотажем, поднятым СМИ. Комиссия назначений хочет, чтобы эта история закрылась, и в дальнейшем Казарцев мог бы судить матчи «Спартака» дома или на выезде».

Казарцев назначен на матч «Спартака» впервые с августа 2020 года. Тогда 42-летний арбитр назначил спорный пенальти в ворота московской команды в матче с «Сочи».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 14.00 на стадионе «Открытие Банк Арена».

Источник: https://metaratings.ru/news/vilkov-o-naznachenii-kazartseva-na-match-spartaka-on-spravitsya-s-volneniem-i-azhiotazhem-1380040/
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