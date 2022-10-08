«Факел» упустил преимущество уже в восьмой раз

Сегодня, 18:05
«Факел» в девяти из 12 матчей чемпионата-2022/23 получал преимущество в счете и только однажды воронежцам удалось довести дело до победы.
После перехода на систему «осень-весна» ни одна команда не теряла победу более 11 раз.
Антирекорд делят «Кубань» и «Динамо». Краснодарцы в сезоне-2015/16 девять раз сыграли вничью и дважды уступили, а москвичи в том же году потерпели пять неудач при шесть ничьих.
Команды, которые чаще всего упускали преимущество в счете после перехода на систему «осень-весна»
|
Сезон
|
Команда
|
Туры
|
Вели в счете
|
Победы
|
Ничьи
|
Поражения
|
Потери
|
2015/16
|
Кубань
|
30
|
16
|
5
|
9
|
2
|
11
|
2015/16
|
Динамо
|
30
|
16
|
5
|
6
|
5
|
11
|
2011/12
|
Зенит
|
44
|
34
|
24
|
8
|
2
|
10
|
2011/12
|
ЦСКА
|
44
|
29
|
19
|
9
|
1
|
10
|
2011/12
|
Рубин
|
44
|
26
|
17
|
7
|
2
|
9
|
2011/12
|
Краснодар
|
44
|
25
|
16
|
7
|
2
|
9
|
2012/13
|
Амкар
|
30
|
16
|
7
|
4
|
5
|
9
|
2018/19
|
Урал
|
30
|
19
|
10
|
6
|
3
|
9
|
2019/20
|
Ростов
|
30
|
21
|
12
|
3
|
6
|
9
|
2011/12
|
Ростов
|
44
|
20
|
12
|
7
|
1
|
8
|
2012/13
|
Спартак
|
30
|
23
|
15
|
4
|
4
|
8
|
2013/14
|
Амкар
|
30
|
17
|
9
|
5
|
3
|
8
|
2013/14
|
Терек
|
30
|
16
|
8
|
5
|
3
|
8
|
2014/15
|
Динамо
|
30
|
22
|
14
|
4
|
4
|
8
|
2015/16
|
Урал
|
30
|
18
|
10
|
7
|
1
|
8
|
2015/16
|
Мордовия
|
30
|
12
|
4
|
4
|
4
|
8
|
2019/20
|
Ахмат
|
30
|
15
|
7
|
6
|
2
|
8
|
2022/23
|
Факел
|
12
|
9
|
1
|
4
|
4
|
8