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Сегодня, 18:05

«Факел» упустил преимущество уже в восьмой раз

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

«Факел» в девяти из 12 матчей чемпионата-2022/23 получал преимущество в счете и только однажды воронежцам удалось довести дело до победы.

После перехода на систему «осень-весна» ни одна команда не теряла победу более 11 раз.

Антирекорд делят «Кубань» и «Динамо». Краснодарцы в сезоне-2015/16 девять раз сыграли вничью и дважды уступили, а москвичи в том же году потерпели пять неудач при шесть ничьих.

Команды, которые чаще всего упускали преимущество в счете после перехода на систему «осень-весна»

Сезон

Команда

Туры

Вели в счете

Победы

Ничьи

Поражения

Потери

2015/16

Кубань

30

16

5

9

2

11

2015/16

Динамо

30

16

5

6

5

11

2011/12

Зенит

44

34

24

8

2

10

2011/12

ЦСКА

44

29

19

9

1

10

2011/12

Рубин

44

26

17

7

2

9

2011/12

Краснодар

44

25

16

7

2

9

2012/13

Амкар

30

16

7

4

5

9

2018/19

Урал

30

19

10

6

3

9

2019/20

Ростов

30

21

12

3

6

9

2011/12

Ростов

44

20

12

7

1

8

2012/13

Спартак

30

23

15

4

4

8

2013/14

Амкар

30

17

9

5

3

8

2013/14

Терек

30

16

8

5

3

8

2014/15

Динамо

30

22

14

4

4

8

2015/16

Урал

30

18

10

7

1

8

2015/16

Мордовия

30

12

4

4

4

8

2019/20

Ахмат

30

15

7

6

2

8

2022/23

Факел

12

9

1

4

4

8

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
3
0
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