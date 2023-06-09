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Сегодня, 10:00

Федотов — о Карраскале: «Приятно, что нашими футболистами кто-то интересуется»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника армейцев Хорхе Карраскале в команде.

Ранее агент колумбийца сообщал об интересе мадридского «Атлетико» к игроку, подчеркивая, что «нужно держать в голове июль».

«Великолепно, что футболист ставит перед собой какие-то цели, задачи, чтобы попасть в лучшую лигу мира, в лучшую команду. Думаю, что это цель любого игрока. Очень приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами. Нужно только расти и развиваться», — сказал Федотов «СЭ».

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Владимир Федотов. «Финал Кубка станет самым важным матчем в карьере на данный момент». Федотов — перед битвой с «Краснодаром»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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