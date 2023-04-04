Владимир Федотов рассказал о разнице работы в других клубах РПЛ и ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о разнице работы в других клубах РПЛ и ЦСКА.

«Я не вижу для себя разницы при работе в других клубах и в ЦСКА. Единственное что, конечно, это масштаб города и клуба. Здесь нужно время, но его никто много не даст. Уровень стресса тренера не зависит от клуба. Я испытывал некоторый уровень ответственности. Но все же футбол — это наша страсть, наша любовь. Никто не ставит задачу «результат не важен». Он всегда имеет значение. Всегда даем посыл футболистам, чтобы они на поле отдавались без остатка. Иногда получается, иногда не получается», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

До ЦСКА Федотов работал в «Сочи», «Оренбурге» и «Урале».