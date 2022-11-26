Владимир Гранат: «Бердыев в любом возрасте развивается как тренер и человек, это хорошее назначение для «Сочи»

26 ноября, 22:27
Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал возвращение в РПЛ Курбана Бердыева, под руководством которого он играл в казанской моманде.
В субботу, 26 ноября, стало известно, что 70-летний тренер возглавил «Сочи».
— Курбан Бердыев — это амбиции прежде всего, — приводит «РБ Спорт» слова Граната. — После такой паузы он хочет показать, на что способен в тренерском деле. Я думаю, это хорошее подписание для «Сочи».
— Зная Бердыева, вы можете сказать, что он не стареет как тренер?
— Нет, конечно. Он, несмотря на свой возраст, развивается как личность, как тренер. Это вам любой скажет, кто знает Бекиевича. Поэтому не стареет. У него еще есть порох в пороховницах.
— Есть такой стереотип, что Бердыев «застрял» в своем оборонительном футболе и никогда ему не изменит.
— Ну, вот как раз-таки мы посмотрим, может, что-то новое будет в его футболе, может, он что-то переосмыслил, увидел для себя новое за это время. Во всяком случае, это будет интересно. Бердыев — человек творческий, способный удивлять.
— Какую-то интригу в РПЛ он привнесет?
— Конечно. Это 100 процентов, можете даже не сомневаться.
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