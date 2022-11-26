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26 ноября, 22:27

Владимир Гранат: «Бердыев в любом возрасте развивается как тренер и человек, это хорошее назначение для «Сочи»

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Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал возвращение в РПЛ Курбана Бердыева, под руководством которого он играл в казанской моманде.

В субботу, 26 ноября, стало известно, что 70-летний тренер возглавил «Сочи».

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— Курбан Бердыев — это амбиции прежде всего, — приводит «РБ Спорт» слова Граната. — После такой паузы он хочет показать, на что способен в тренерском деле. Я думаю, это хорошее подписание для «Сочи».

— Зная Бердыева, вы можете сказать, что он не стареет как тренер?

— Нет, конечно. Он, несмотря на свой возраст, развивается как личность, как тренер. Это вам любой скажет, кто знает Бекиевича. Поэтому не стареет. У него еще есть порох в пороховницах.

— Есть такой стереотип, что Бердыев «застрял» в своем оборонительном футболе и никогда ему не изменит.

— Ну, вот как раз-таки мы посмотрим, может, что-то новое будет в его футболе, может, он что-то переосмыслил, увидел для себя новое за это время. Во всяком случае, это будет интересно. Бердыев — человек творческий, способный удивлять.

— Какую-то интригу в РПЛ он привнесет?

— Конечно. Это 100 процентов, можете даже не сомневаться.

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Владимир Гранат
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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