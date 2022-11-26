Владимир Кузьмичев: «С приходом Бердыева молодым футболистам не место в «Сочи»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». О назначении 70-летнего специалиста заявил владелец клуба Борис Ротенберг.

— Бердыев во всех командах добивался определенных результатов, — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева. — Если не брать в сравнение отрезок при Гаранине, а взять при Федотове, то стиль будет приближен к Бердыеву. Для «Сочи» — это понятное назначение.

— Нужны ли «Сочи» новые футболисты, с учетом прихода нового главного тренера?

— Бердыев сможет и с нынешним коллективом добиться определенных успехов. Если говорить о возвращении к прошлогодним результатам или борьбе за тройку, то нужен центральный нападающий. На сегодняшний день — это самая проблемная позиция.

— С приходом Курбана Бекиевича молодым футболистам теперь не место в «Сочи»?

— Да, потому что Бердыев любит работать с опытными игроками, а молодым доверяет крайне редко.