Владимир Кузьмичев: «С приходом Бердыева молодым футболистам не место в «Сочи»

26 ноября, 21:33
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». О назначении 70-летнего специалиста заявил владелец клуба Борис Ротенберг.
— Бердыев во всех командах добивался определенных результатов, — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева. — Если не брать в сравнение отрезок при Гаранине, а взять при Федотове, то стиль будет приближен к Бердыеву. Для «Сочи» — это понятное назначение.
— Нужны ли «Сочи» новые футболисты, с учетом прихода нового главного тренера?
— Бердыев сможет и с нынешним коллективом добиться определенных успехов. Если говорить о возвращении к прошлогодним результатам или борьбе за тройку, то нужен центральный нападающий. На сегодняшний день — это самая проблемная позиция.
— С приходом Курбана Бекиевича молодым футболистам теперь не место в «Сочи»?
— Да, потому что Бердыев любит работать с опытными игроками, а молодым доверяет крайне редко.
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Основные источники исследования