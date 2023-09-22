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Сегодня, 09:55

Ивич: «И сербы, и русские гордятся своей родиной»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» рассказал о близости русского и сербского народов.

— Знаю, что наши народы близки. У нас одна вера, схожие традиции. Я знаком с российской историей и культурой. Соглашусь с мнением, что мы похожи. Самое важное, я думаю, что и сербы, и русские гордятся своей родиной, — сказал Ивич.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января 2023 года во время зимней паузы в РПЛ. Под руководством 46-летнего специалиста команда финишировала на шестом месте в РПЛ-2022/23, а также дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА. После восьми туров РПЛ-2023/24 «быки» идут первыми, на одно очко опережая действующего чемпиона «Зенит».

Владимир Ивич. «Нельзя играть только в атаку — это плохо даже для «Ман Сити». Ивич — о философии «Краснодара» и Галицком

ФК Краснодар
Владимир Ивич
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