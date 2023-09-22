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Сегодня, 10:00

Филимонов объяснил нестабильную игру Селихова за «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Филимонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в интервью «СЭ» высказался об игре вратаря красно-белых Александра Селихова.

«Мне импонирует игра Селихова. Но у него очень высокая травматичность. Он набирает форму, играет хорошо, потом получает травму, и все по новой. Такая ситуация не позволяет ему быть первым номером. Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных», — сказал Филимонов «СЭ».

В текущем сезоне за «Спартак» сыграли уже три голкипера — Александр Селихов, Александр Максименко и Илья Свинов. Красно-белые пропустили 18 мячей в 12 матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Не верю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Не вижу качественного усиления». Интервью Филимонова

Александр Филимонов
ФК Спартак (Москва)
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