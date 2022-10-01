Владимир Кузьмичев считает, что при Абаскале игроки «Спартака» начали прогрессировать

1 октября, 14:34
Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил работу Гильермо Абаскаля в команде красно-белых.
«Если сравнивать Абаскаля с предыдущим тренером Ваноли, то у итальянца ребята выходили работать, а у Абаскаля они начали играть в футбол. Еще не все получается, но для болельщиков это более интересный футбол, результативность повысилась. Литвинов прогрессирует, Денисов тоже, хоть и получил заслуженную критику. От игры к игре Даниил улучшает свои качества. Важно, что есть прогресс», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.
Также он предположил, на что может претендовать московский клуб под руководством Абаскаля.
«Команда точно будет бороться за тройку. О чемпионстве рано говорить, потому что у «Зенита» состав за счет бразильцев посильнее. В этом сезоне красно-белым по силам бороться за медали», — добавил футбольный функционер.
После 10 туров РПЛ сезона-2022/23 «Спартак» занимает пятое место с 19 очками.
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