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Сегодня, 17:52

Леонов - о результатах «Рубина»: «Триумфального возвращения в РПЛ не получилось»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты «Рубина» в первой трети сезона РПЛ.

«Любой болельщик хочет, чтобы его команда выигрывала и расстраивается, когда она это не делает. Надо посмотреть... Потому что революционных решений можно быстро напринимать, но, я считаю, что команда быстро реабилитировалась за прошлые ошибки, когда мы вылетели в первую лигу. Да и в Первой лиге были сложные моменты, а тренер вернул «Рубин» в высший дивизион. Причем задача была решена за несколько туров до конца чемпионата, но мы все-таки играли до последнего и вышли с первого места. Да, супертриумфального возвращения не получилось, хотелось, чтобы было так, как нам хотелось.

Но футбол — есть футбол, это разный лиги, разные игры. Будем надеяться, что праздник будет и на нашей улице. Будем болеть за «Рубин». Что касается кадровых решений, это больше вопрос к руководству клубу. Там создан и попечительский совет, есть и руководство футбольного клуба. Это на их решении — такие нюансы, такая интимная, деликатная сфера», — сказал Леонов «СЭ».

После победы над «Факелом» в 9-м туре РПЛ (1:0) казанцы с 9 очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Рубин» дома сыграет против «Краснодара». Игра пройдет в субботу, 30 сентября.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Владимир Леонов
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