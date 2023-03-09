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Сегодня, 18:03

Писарский: «После матчей с «Динамо» у меня всегда возникают микротравмы, жестко играют»

Писарский заявил, что игроки «Динамо» очень жестко играют
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свою травму, из-за которой он не вышел в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России против московского «Динамо» (1:1).

«В первом матче я получил в икроножную мышцу, из-за чего заменился. Перед второй игрой толком не тренировался и выходил на нее не особо готовым. Во второй встрече я получил по этой же икре. Из-за этого я вышел в третьей игре на замену. Но хуже не стало, состояние только улучшается. Думаю, к ЦСКА подойду в полном порядке. Не чувствую ли я, что против меня стали действовать целенаправленно жестче? Многие комментаторы говорят, что знают, как «Динамо» играет со мной. Еще когда я за «Оренбург» играл, постоянно после матчей с «Динамо» у меня возникали какие-то микротравмы, очень жестко играют защитники. Но я думаю, это совпадение. Только время покажет, готовятся ли так под меня или это просто совпадение», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

После перехода в самарский клуб игрок провел за «Крылья Советов» три матча, в которых отметился двумя голами. Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет в Самаре 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-posle-matchei-s-dinamo-u-menya-vsegda-voznikayut-mikrotravmy-zhyostko-igrayut-no-k-cska-budu-v-poryadke-234011/
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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