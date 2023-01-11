Пономарев — о спортсмене года: «У нас провал в футболе. Не на кого глаз сейчас положить!»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» оценил результаты опроса ВЦИОМа о спортсмене года.

«Кто-то проголосовал за Дзюбу? Из всех футболистов только его вспомнили? В свое время, в 2018 году, он был на слуху, вот его и вспомнили. А сейчас и я не могу назвать лучшего футболиста. Все какие-то одинаковые ремесленники. Нет никого сейчас! Из старых много футболистов назвать могу, а сейчас у нас провал в футболе. У нас не на кого глаз сейчас положить!» — сказал Пономарев «СЭ».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).

Менее 1% участников опроса назвали нападающего Артема Дзюбу.