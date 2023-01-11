Аршавин считает, что «Зенит» еще рано называть русской «Баварией»

Сегодня, 17:26
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что думает о сравнении клуба из Санкт-Петербурга с «Баварией».
— Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?
— Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время, — приводит Sport24 слова Аршавина.
— Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?
— Не знаю.
«Зенит» под руководством Сергея Семака четыре сезона подряд выигрывает чемпионат России.
На данный момент клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.