Аршавин считает, что «Зенит» еще рано называть русской «Баварией»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что думает о сравнении клуба из Санкт-Петербурга с «Баварией».

— Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?

— Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время, — приводит Sport24 слова Аршавина.

— Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?

— Не знаю.

«Зенит» под руководством Сергея Семака четыре сезона подряд выигрывает чемпионат России.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.