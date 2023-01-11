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Сегодня, 17:26

Аршавин считает, что «Зенит» еще рано называть русской «Баварией»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что думает о сравнении клуба из Санкт-Петербурга с «Баварией».

— Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?

— Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время, — приводит Sport24 слова Аршавина.

— Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?

— Не знаю.

«Зенит» под руководством Сергея Семака четыре сезона подряд выигрывает чемпионат России.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-11-arshavin-zenit-yeshche-ranovato-nazyvat-russkoy-bavariyey
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
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