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Сегодня, 18:03

Пономарев: «Переход Бакаева в ЦСКА — это было бы здорово»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что красно-синим нужен такой игрок, как полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев.

«ЦСКА надо взять игрока, который мог бы обыграть один в один, смог бы играть на фланге. Надо подбирать таких игроков как Мбаппе у Франции, он же неплохой футболист. У армейцев же нет быстрых игроков вообще. На Чалова надеяться нельзя, он вообще не фонтан. Он — черепаха Тортилла, потому что медленный.

Например, переход Бакаева в ЦСКА — это было бы здорово. Команде нужен бегунок, который мог бы нагружать оборону противника. То, что в ЦСКА перешел бы воспитанник «Спартака», это нормально. А что в этом такого? Главное, чтобы он оправдал надежды», — цитирует Пономарева Legalbet.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл 20 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/ponomaryov-perehod-bakaeva-iz-zenita-v-tcska-eto-bilo/
Владимир Пономарев
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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