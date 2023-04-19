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Сегодня, 10:56

Рыков — о сезоне «Динамо»: «В столетие клуба болельщики хотели видеть команду в финале Кубка России»

Константин Белов
Корреспондент
Вячеслав Грулев, Милан Майсторович, Даниил Фомин и Лука Гагнидзе празднуют гол в матче с «Пари НН»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал корреспонденту «СЭ» результаты команды в текущем сезоне.

«Мы слышали, что руководство клуба ставило задачу попасть в тройку по итогам РПЛ. Чемпионат еще идет. Был неприятный вылет из Кубка России. В столетие клуба болельщики хотели видеть команду в финале FONBET Кубка России. Думаю, что такая задача стояла. Но это футбол, такое бывает», — сказал Рыков «СЭ».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Вчера московский клуб отметил столетие.

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах. В FONBET Кубке России команда завершила свое выступление на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив «Акрону» (0:0, пенальти — 1:4).

Владимир Рыков
ФК Динамо (Москва)
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