Игнатьев: «По факту я карьеру еще не заканчивал»

Игнатьев заявил, что не завершал карьеру

Бывший защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что пока не завершал карьеру футболиста.

«Не завершал ли я карьеру, потому что давно без команды? Пока было не до этого. По факту я карьеру еще не заканчивал. Думаю, скоро станет ясно», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Последним клубом 35-летнего россиянина был «Рубин», за который он сыграл 14 матчей и забил 1 мяч.

С июля 2022 года Игнатьев находится в статусе свободного агента.